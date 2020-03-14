ИА «Ореанда-Новости». Музей современного искусства «Гараж» в Москве объявил, что закрывается на неопределённый срок, чтобы не допустить угрозу распространения коронавируса, пишет «Коммерсант».



Директор музея Антон Белов сообщил, что будет приостановлена работа музея, образовательного центра, библиотеки и архива. При этом музей будет проводить больше мероприятий в онлайн-формате.



Отмечается, что по той же причине закрывается музей и арт-галерея в Ельцин-центре в Екатеринбурге.