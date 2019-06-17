В музее рассказали, что переговоры с РПЦ никакого результата пока не дают. Там рассказали, что Церковь не хочет уступать и заключать какое-либо соглашение. В музее отметили, что он находится в монастыре уже около 70 лет.По словам директора музея Михаила Миндлина, в РПЦ хотят возродить там монастырь. Комментариев от РПЦ издание получить не смогло.