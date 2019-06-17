17.06.2019, 16:55
Музей Рублёва в Москве заявил об угрозе выселения из Спасо-Андроникова монастыря
ИА «Ореанда-Новости». Центральный музей древнерусского искусства имени Андрея Рублёва могут выселить из Спасо-Андроникова монастыря, пишет «Интерфакс».
В музее рассказали, что переговоры с РПЦ никакого результата пока не дают. Там рассказали, что Церковь не хочет уступать и заключать какое-либо соглашение. В музее отметили, что он находится в монастыре уже около 70 лет.
По словам директора музея Михаила Миндлина, в РПЦ хотят возродить там монастырь. Комментариев от РПЦ издание получить не смогло.
В музее рассказали, что переговоры с РПЦ никакого результата пока не дают. Там рассказали, что Церковь не хочет уступать и заключать какое-либо соглашение. В музее отметили, что он находится в монастыре уже около 70 лет.
По словам директора музея Михаила Миндлина, в РПЦ хотят возродить там монастырь. Комментариев от РПЦ издание получить не смогло.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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