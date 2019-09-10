Среди гостей праздника были замечены потомки рода Гончаровых.

Главной фигурой этого культурного события является супруга известного русского поэта Александра Пушкина – Наталья Гончарова. Примечательно, что на месте музея-усадьбы ранее находилось родовое гнездо Гончаровой, где она провела свои детские и юношеские годы. Сюда же, в имение, расположенное на берегу реки Ламы, Наталья Гончарова приехала и после смерти своего мужа вместе с детьми.

Гостями праздника «Натальин день» стали любители поэзии и всего прекрасного. Мероприятие посетила и праправнучка старшего брата спутницы великого русского поэта Татьяна Гончарова. Ключевым моментом праздника в этот день стала презентация нового виртуального концертного зала. Открытие стало возможным благодаря участию музея-усадьбы «Полотняный Завод» в национальном проекте под названием «Культура» - на средства, предусмотренные им, было закуплено оборудование для зала.

На торжественной церемонии открытия нового концертного зала прозвучало много приветственных слов. Так выступил председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин, который отметил, что образ Натальи Гончаровой актуален и в настоящее время. Чиновник подчеркнул, что совместная жизнь с Александром Пушкиным была для неё счастьем, однако, с гибелью поэта от Натальи Гончаровой отвернулось общество, начались гонения и обвинения. Однако, и сейчас Наталья Гончарова остаётся для всех символом женской красоты и преданности, заключил Виктор Бабурин.

В программе праздника «Натальин день» прозвучали несколько концертных номеров, которые были посвящены главной героине этого дня.