05.10.2018, 16:04
Музыка Армении и Баха соединится в одном концерте
26 октября 2018 года в концертном зале эстонской церкви Св.Иоанна (Яани Кирик) в Санкт-Петербурге состоится концерт под названием "Бах Орган Дудук". В программе концерта прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха и традиционная музыка Армении.
Сочинения И.С. Баха редко где можно услышать в одной программе с традиционной музыкой Армении, да ещё и исполненной на двух самых мистических инструментах древности - органе и дудуке. Однако, авторы проекта убеждены, что от взаимодействия в одной программе европейской и восточной музыкальных традиций в выигрыше окажется и та, и другая.
Участники концерта:
Виталий ПОГОСЯН (дудук)
Даниэль ЗАРЕЦКИЙ (орган)
Владимир ШУЛЯКОВСКИЙ (скрипка)
Немецкое барокко в программе концерта представят хоральные прелюдии, и скрипичные сонаты И.С. Баха. Они прозвучат в исполнении известного петербургского скрипача Владимира Шуляковского и органиста Даниэля Зарецкого. С традиционной музыкой Армении слушателей познакомит уроженец Нагорного Карабаха Виталий Погосян.
Начало концерта - в 19.00.
Сочинения И.С. Баха редко где можно услышать в одной программе с традиционной музыкой Армении, да ещё и исполненной на двух самых мистических инструментах древности - органе и дудуке. Однако, авторы проекта убеждены, что от взаимодействия в одной программе европейской и восточной музыкальных традиций в выигрыше окажется и та, и другая.
Участники концерта:
Виталий ПОГОСЯН (дудук)
Даниэль ЗАРЕЦКИЙ (орган)
Владимир ШУЛЯКОВСКИЙ (скрипка)
Немецкое барокко в программе концерта представят хоральные прелюдии, и скрипичные сонаты И.С. Баха. Они прозвучат в исполнении известного петербургского скрипача Владимира Шуляковского и органиста Даниэля Зарецкого. С традиционной музыкой Армении слушателей познакомит уроженец Нагорного Карабаха Виталий Погосян.
Начало концерта - в 19.00.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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