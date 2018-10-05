26 октября 2018 года в концертном зале эстонской церкви Св.Иоанна (Яани Кирик) в Санкт-Петербурге состоится концерт под названием "Бах Орган Дудук". В программе концерта прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха и традиционная музыка Армении.

Сочинения И.С. Баха редко где можно услышать в одной программе с традиционной музыкой Армении, да ещё и исполненной на двух самых мистических инструментах древности - органе и дудуке. Однако, авторы проекта убеждены, что от взаимодействия в одной программе европейской и восточной музыкальных традиций в выигрыше окажется и та, и другая. 

Участники концерта: 

Виталий ПОГОСЯН (дудук)

Даниэль ЗАРЕЦКИЙ (орган)

Владимир ШУЛЯКОВСКИЙ (скрипка)

Немецкое барокко в программе концерта представят хоральные прелюдии, и скрипичные сонаты И.С. Баха. Они прозвучат в исполнении известного петербургского скрипача Владимира Шуляковского и органиста Даниэля Зарецкого. С традиционной музыкой Армении слушателей познакомит уроженец Нагорного Карабаха Виталий Погосян.

Начало концерта - в 19.00.