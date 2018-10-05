ИА «Ореанда-Новости». Русская панк-рэйв группа Little Big сняла очередной музкальный видео-шедевр – видеоклип на песню Skibidi, которая вошла в новый альбом "Antipositive Pt.2".



Музыкальный коллектив опубликовал видеозапись на своём Youtube-канале 5 октября. В середине дня ролик набрал более 440 тысяч просмотров, при этом 81 тысяча пользователей поставили «лайк», не понравился клип Skibidi 2,3 тысячи людей.

Весь клип сопровождает незамысловатый танец. Пользователи Сети были удивлены сценарию.

«Уже выучила движения, теперь вместе с ними танцую. Отличная фитнес-тренировка получается», – пишут пользователи под видеозаписью.

«Little Big, Morgenshtern и GONE.Fludd в одном клипе. Серьезно? Я не сплю?» – удивляется

пользователь под ником YTGaming, его удивление разделяют многие.





Алишер Моргенштерн – российский рэпер и видеоблогер, стал известен после проекта «Изирэп» на YouTube-канале, где он учил подписчиков создавать музыку в рэп-стиле за считанные минуты.

GONE.Fludd – это рэп-исполнитель. Начал творческую деятельность с 2009 года. В 2016 году записал альбом "High Lust", "Прилунение" (2017), "ПринципСуперПозиции" (2017) и "Boys Don't Cry" (2018).



19 октября группа Little Big презентуют свой альбом "Antipositive, Pt. 1" в московском Stadium. 26 октября состоится презентация этого же альбома в петербургском Ледовом Дворце.

Группа приходила в качестве приглашённых гостей в телевизионной передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале. На передачи они представили свою песню «Faradenza» из первой части альбома «Antipositive, Pt.1»., который вышел в мае. На шоу вокруг исполнителей танцевали девушки в костюмах школьных буфетчиц, а танцовщицы пародировали команду по синхронному плаванью.