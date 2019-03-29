ИА «Ореанда-Новости» Музыканты ливерпульского рок-коллектива Her's Стивен Фитцпатрик и Одун Лаадин и менеджер группы Тревор Энгелбректсон разбились в автомобильной катастрофе. Рок-группа совершала тур по 17 городах США и Канады. Ночью 29 марта по дороге из Аризоны в Калифорнию, где должно было состояться последнее выступление североамериканских гастролей, их машина выехала на встречную полосу и произошло столкновение с автофургоном. Полиция выдвинула версию о том, что авария произошла по вине водителя Her’s. Следователи выясняют, не принимал ли он алкоголь, и устанавливает другие обстоятельства происшествия.