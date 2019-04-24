ИА «Ореанда-Новости»   Последнюю телеграмму Адольфа Гитлера, адресованную генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру, выставят аукцион  Alexander Historical Auctions House, который пройдёт в штате Мэриленд, США.

Имеется в виду депеша от 24 апреля 1945 года, в которой Гитлер пишет о том, что намерен остаться в Берлине и своим примером воодушевить всех оставшихся, чтобы  «с достоинством принять участие в решающем для Германии бою». На следующий день Красная армия окружила Берлин.

Торги намечены на  30 апреля и 1 мая.  Кроме телеграммы на аукцион также выставлен  текст письма Шернера к Гитлеру, где он призывает фюрера  покинуть столицу.