ИА «Ореанда-Новости». Московский этап Гран-при по художественной гимнастике завершился триумфом российских спортсменок. Оно завоевали все восемь золотых медалей.

Первый этап Гран-при «Москва-2020» прошёл в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. За три дня турнира гимнастки из России взяли все золотые награды. Всего соревнования проводились в восьми видах. Это личное и групповое многоборье и отдельные виды.

Героиней турнира стала 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина. Она возглавила пьедестал соревнований в личном многоборье, упражнениях с мячом и лентой, получила серебро в упражнениях с булавами. Высшую награду также получили Арина Аверина, Екатерина Селезнева, Дарья Трубникова, Александра Солдатова.