ИА «Ореанда-Новости». 9 ноября в продажу поступят билеты на отдельные концерты новосибирской программы VI Транссибирского Арт-Фестиваля, которые пройдут с 21 марта по 13 апреля.

Российская часть Фестиваля продлится с 20 марта по 21 апреля и наряду с выступлениями звезд мировой музыки в родном городе художественного руководителя проекта, всемирно известного скрипача Вадима Репина включит концерты в Красноярске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге. В 2019 году участники Фестиваля впервые выступят на сцене нью-йоркского Карнеги-холла, зарубежная часть фестивальной программы пройдет также в других городах США и Японии.

Среди участников Фестиваля – Шарль Дютуа, Туган Сохиев, Дмитрий Ситковецкий, Томас Квастхофф, Денис Кожухин, Сергей Догадин, Даниэль Лозакович. Традицию представления фестивальных премьер продолжит Скрипичный концерт Александра Раскатова, сольную партию в котором исполнит Вадим Репин.

«Несмотря на грандиозные планы, базой Фестиваля всегда будет Новосибирск. Хотя, должен признаться, каждый концерт здесь для меня как домашний матч, – рассказал Вадим Репин на пресс-конференции, которая прошла в Новосибирске 1 ноября. – Ведь здесь много коллег, друзей. Здесь мама, у которой сегодня как раз юбилей. Мы поздравили ее во время прошедшего Фестиваля, а, собственно, сама дата – сегодня!»

В дни весенних каникул пройдут три представления спектакля «Спящая красавица» кукольного театра Carlo Colla из Милана (Италия). Впервые фестивальная программа включит оперу в концертном исполнении: «Тангейзер» Вагнера прозвучит под управлением Дмитрия Юровского. Сохранятся и получат свое продолжение такие проекты как «Школа мастеров», «Просто общайся со звездой», Trans-Siberian TONALi-Tour, Академия арт-журналистики.