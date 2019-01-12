ИА "Ореанда-Новости". В шорт-лист участников «Евровидения-2019» от России вошли семь исполнителей. Среди них Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, уже пробовавший свои силы на конкурсе, экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова, которая уже выступала на «Евровидении» в составе коллектива, Егор Крид, Александр Панайотов, Ольга Бузова и певица Manizha.

По сообщению российских СМИ, депутаты Государственной думы назвали Киркорова «самым справедливым» претендентом на участие в музыкальном состязании.

Свой комментарий уже озвучили представители ВГТРК, которая организует отбор российских участников на «Евровидение». «Списка кандидатов нет и вряд ли будет. Участника назовем в конце января», — заявил представитель ВГТРК журналистам.

Отметим, исполнительский конкурс «Евровидение» в текущем году состоится в Тель-Авиве в период с 14 по 18 мая.

Международный конкурс эстрадной песни «Евровидение» проводится ежегодно среди стран-членов Европейского вещательного союза. Правообладателем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Конкурс проходит с 1956 года. Состязание стало одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире, ежегодная аудитория достигает 600 миллионов зрителей. «Евровидение» транслируется в Египте, Индии, Ливане, Южной Корее, Южной Африке, Киргизии, Казахстане, Канаде, США и некоторых других странах, не взирая на то, что они участия в конкурсной программе не принимают. С 2000 года конкурс постоянно транслируется в сети Интернет, при этом сетевая аудитория ежегодно растёт. Так, если в 2006 году онлайн-трансляцию посмотрело 74 тысячи человек, то спустя одиннадцать лет зрителей было уже более 600 тысяч человек.

В конкурсе участвует по одному представителю от каждой из стран-членов ЕВС, которые подали заявки на участие. Фестиваль проходит в прямом эфире. От каждой страны может участвовать один представитель (солист или музыкальный коллектив), исполняющий песню длительностью не более трёх минут.