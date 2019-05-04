ИА «Ореанда-Новости». 4 и 5 мая в Санкт-Петербурге будет проходить шестой фестиваль ледоколов, во время которого можно будет посетить действующие ледоколы и увидеть "Вальс буксиров". Цель фестиваля – показать достижения судостроения в России.

Особая программа будет представлена в музее «Ледокол Красин», в фестивале участие примут такие ледоколы, как "Санкт-Петербург", "Капитан Сорокин", "Иван Крузенштерн" и "Мудьюг". Открытие мероприятия будет проходить в субботу на набережной Лейтенанта Шмидта. Предусмотрены бесплатные экскурсии по открытым палубам ледоколов.

Во время фестиваля запланированы выставки, лекции, кинопоказы, мастер-классы, конкурсы, выступления уличных артистов, но завершением и главной «изюминкой» фестиваля станет в акватории Большой Невы шоу под названием "Вальс буксиров" днём 5 мая, во время которого ледоколы будут прощаться со зрителями.