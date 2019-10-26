ИА «Ореанда-Новости». В столице Филиппин выбрали победительницу ежегодного конкурса красоты «Мисс Земля 2019».

Церемония награждения прошла в Маниле.

Обладательницей титула стала Нелли Пиментел, представляющая Пуэрто-Рико. Девушке исполнилось 22 года. Всего в конкурсе, прошедшем в субботу, участвовали 85 девушек, представляющих разные страны.

От России в этом году выступала девушка из Читы. Анна Бакшеева не взяла место из первой тройки, однако вошла в первую десятку.

На втором месте в конкурсе красоты «Мисс Земля-2019» расположилась Эмани Дэвис из США. Третье место ушло к представительнице Чехии Кларе Ваврускове.

«Мисс Земля» - один из самых масштабных конкурсов красоты. Он проходит ежегодно под эгидой ООН.