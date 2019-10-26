На Филиппинах выбрали победительницу конкурса «Мисс Земля 2019»
ИА «Ореанда-Новости». В столице Филиппин выбрали победительницу ежегодного конкурса красоты «Мисс Земля 2019».
Церемония награждения прошла в Маниле.
Обладательницей титула стала Нелли Пиментел, представляющая Пуэрто-Рико. Девушке исполнилось 22 года. Всего в конкурсе, прошедшем в субботу, участвовали 85 девушек, представляющих разные страны.
От России в этом году выступала девушка из Читы. Анна Бакшеева не взяла место из первой тройки, однако вошла в первую десятку.
На втором месте в конкурсе красоты «Мисс Земля-2019» расположилась Эмани Дэвис из США. Третье место ушло к представительнице Чехии Кларе Ваврускове.
«Мисс Земля» - один из самых масштабных конкурсов красоты. Он проходит ежегодно под эгидой ООН.
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