ИА «Ореанда-Новости»Российский кабмин выделит в этом году 200 миллионов рублей на съёмки фильма «Нюрнберг», пишет «МК».

Правительство поручит Министерству культуры проконтролировать расходы на фильм. Доклад об этом должен быть готов к февралю будущего года.

Ещё в прошлом году министр культуры Владимир Мединский сообщил, что кинематографисты из России, а также из стран-участниц Нюрнбергского процесса планируют снять фильм об этом трибунале. Картина приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны.