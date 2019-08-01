ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин выделит в этом году 200 миллионов рублей на съёмки фильма «Нюрнберг», пишет «МК».



Правительство поручит Министерству культуры проконтролировать расходы на фильм. Доклад об этом должен быть готов к февралю будущего года.



Ещё в прошлом году министр культуры Владимир Мединский сообщил, что кинематографисты из России, а также из стран-участниц Нюрнбергского процесса планируют снять фильм об этом трибунале. Картина приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны.