ИА «Ореанда-Новости». Присуждение «Золотой пальмовой ветви» определяет жюри из девяти человек Каннского кинофестиваля, которое возглавляет в этом году режиссёр Алехандро Инарриту. Обсуждение кандидатов проводятся в тайне, поэтому имя победителя будет известным только в самый последний момент.

Тем не менее, на сегодняшнем кинофестивале зрители и критики ожидают сенсаций. Если победит экранизация исторического романа французского режиссёра Селин Скиаммы «Портрет дамы в огне», это будет впервые в новой истории фестиваля, когда женщина-режиссёр выиграет «Золотую пальмовую ветвь». Фильм «Sciamma» о двух женщинах во Франции 18-го века уже заочно был провозглашен феминистским шедевром.

Единственной предыдущей женщиной-режиссёром, которая получила престижную «Золотую пальмовую ветвь» в 72-летней истории фестиваля, была Джейн Кэмпион в 1993 году за «Фортепиано». Она сыграла роль в фильме Чена Кейджа «Прощай, моя наложница». А единственный раз, когда женщина выиграла Palme d'Or случился в 2013 году. Награда за фильм «Голубой самый тёплый цвет» была поделена между режиссёром Абделлатифом Кечиче и актрисами Лейей Сейду и Адель Экзархопулос.

Селин Скиамма - 40-летняя писатель-режиссёр, которая помогла основать 5050X2020, французскую версию Time's Up. В одном из интервью она сказала, что главная награда Каннского кинофестиваля за «Портрет дамы в огне» станет большей победой для женщин.

Режиссёр Педро Альмодовар может достичь новых вершин в своём творчестве, выиграв ветвь за свою «Боль и славу». Несмотря на то, что Альмодовар был одним из выдающихся европейских кинематографистов в течение десятилетий, 69-летний испанский кинематографист никогда не получал высшую награду Канн. «Боль и слава», драма с участием Антонио Бандераса была признана лучшей работой режиссёра за последние годы. Элтон Джон привез на фестиваль свой биографический фильм «Ракетчик», присоединившись к звезде Тарон Эгертон. А Квентин Тарантино представил свою историю Лос-Анджелеса 1960 года «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо, спустя 25 лет после того, как режиссёр «Криминального чтива» выиграл «Золотую пальмовую ветвь».