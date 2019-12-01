01.12.2019, 10:04
На концерте, который пройдёт в Кремлевском дворце, выступят мировые звёзды балета
ИА «Ореанда-Новости» На сцене "Кремлевского дворца" в воскресенье пройдёт грандиозный гала-концерт "Марис Лиепа. С любовью". На концерте выступят звёзды мирового балета.
В программе будут показаны как современные постановки, так и отрывки из классических балетов, в которых участвовал Марис Лиепа.
Андрис Лиепа назвал своего отца, который стал солистом Большого театра в совсем молодом возрасте, иконой мирового танца. Он заявил, что был в юности впечатлён тем, как его отец исполнил Красса в балете "Спартак".
По словам Андриса Лиепы, его отец отдавал театру всего себя. Он заявил, что каждое выступление на вечере 1 декабря будет посвящено великому Марису Лиепе.
Зрителям также покажут посвященную Марису Лиепе фотовыставку.
В программе будут показаны как современные постановки, так и отрывки из классических балетов, в которых участвовал Марис Лиепа.
Андрис Лиепа назвал своего отца, который стал солистом Большого театра в совсем молодом возрасте, иконой мирового танца. Он заявил, что был в юности впечатлён тем, как его отец исполнил Красса в балете "Спартак".
По словам Андриса Лиепы, его отец отдавал театру всего себя. Он заявил, что каждое выступление на вечере 1 декабря будет посвящено великому Марису Лиепе.
Зрителям также покажут посвященную Марису Лиепе фотовыставку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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