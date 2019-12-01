На концерте выступят звёзды мирового балета.В программе будут показаны как современные постановки, так и отрывки из классических балетов, в которых участвовал Марис Лиепа.Андрис Лиепа назвал своего отца, который стал солистом Большого театра в совсем молодом возрасте, иконой мирового танца. Он заявил, что был в юности впечатлён тем, как его отец исполнил Красса в балете "Спартак".По словам Андриса Лиепы, его отец отдавал театру всего себя. Он заявил, что каждое выступление на вечере 1 декабря будет посвящено великому Марису Лиепе.Зрителям также покажут посвященную Марису Лиепе фотовыставку.