ИА «Ореанда-Новости». Московский международный Дом музыки и Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова приглашают слушателей на концерты абонементного цикла «Дети – детям. Услышать будущего зов…». Предстоящий концерт цикла «Ждём весну», который состоится в Камерном зале 17 февраля, пройдёт с участием победителя Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» Ивана Пяткова. Начало концерта - в 13 часов.

Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова в 2019 году отмечает своё 25-летие. За прошедшие годы Фонд организовал множество знаковых проектов. Один из главных – удостоенный премии Правительства России абонементный цикл «Дети – детям. Услышать будущего зов…», который проводится в Московском международном Доме музыки с первого сезона.

В предстоящем концерте, впервые после триумфальной победы на ХIХ Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик», выступит одаренный исполнитель на баритоне Иван Пятков. Известный трубач Сергей Накаряков отозвался о нём как о явлении, в которое он верит, и желает Ивану всяческих успехов.

В концерте также примут участие талантливые юные солисты, которые исполнят сочинения Моцарта, Шумана, Чайковского, Рахманинова, Франка, Поппера, Дунаевского, написанные для фортепиано, скрипки, виолончели, баритона, ксилофона и гуслей. Украшением концерта станет выступление Ансамбля солистов Молодежного оркестра флейт, фортепианного трио (фортепиано, кларнет, гитара) и вокального дуэта (сопрано и контратенор). На одной сцене выступят учащиеся московских музыкальных учебных заведений, а также гости из Новосибирска и Новосибирской области (г. Карасук).

В фойе Камерного зала МБФ В. Спивакова представит выставку работ ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской».

Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова — некоммерческая благотворительная организация, основанная в мае 1994 года по инициативе всемирно известного скрипача, дирижёра и общественного деятеля Владимира Спивакова. Направление деятельности МБФ Владимира Спивакова — помощь детям, одаренным в музыке и изобразительном искусстве, в развитии их талантов, организации их творческого процесса в России и за границей. Также одним из важнейших направлений является сохранение и развитие культурных ценностей и обеспечение всесторонней благотворительной поддержки. Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова помогает молодым талантливым музыкантам, танцорам, художникам, организовывая для них мастер-классы, концерты, туры и выставки. Стипендиаты Фонда принимают участие в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях.

Фонд оказывает постоянную поддержку музыкальным школам Москвы, Санкт-Петербурга, регионам России и странам СНГ и Балтии, а также школам искусств и художественным школам.

МБФ В. Спивакова поддерживает многие социальные программы, связанные с образованием, наукой, искусством и культурой. Фонд осуществляет поддержку в сфере детского здоровья, помогает сиротам, детям-инвалидам, детским домам и больницам.

Президентом Фонда является Владимир Спиваков.