

ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . На крейсере “Аврора” открылся православный корабельный храм, который был упразднён в 1917 году. Об этом информирует пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). Корабельный храм символизирует Октябрьскую революцию. В те годы он холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца.

Православный храм был восстановлен по сохранившимся фотографиям и чертежам. Он расположен в центре корабля над световым люком. Иконы разместили в раздвижном иконостасе. Также, по словам представителей пресс-службы Западного военного округа, предметы церковной утвари находятся в храме. Желающие смогут принять участие в церемонии богослужения и литургии в выходные дни, а также в православные праздники.



Напомним, в 1922 году был образован Советский Союз, в котором был провозглашён атеизм, как государственная идеология. Это было первое государство, которое объявила религию во всех её формах пережитком буржуазного прошлого. В 1918 году был ликвидирован институт военного духовенства революционными властями - это были первые попытки образовать первое в мире атеистическое государство. Священников армии уволили, а осуществлять моральную поддержку личного состава начали политические руководители. Однако эти функции претерпели значительные изменения, что было неизбежным.



Бронепалубный крейсер первого ранга "Аврора" - это памятником отечественного кораблестроения, истории военного флота и революционных событий 1917 года. Его построили в Северной столице в 1903 году. Экипаж крейсера принимал участие в Русско-японской войне, в Первой мировой войне, в Гражданской войне, в отражении военной интервенции, а также в Великой Отечественной войне. Пять лет назад “Аврору” возвратили в состав Военно-морского флота Российской Федерации, как корабль №1. По завершению ремонтных работ на Кронштадтском морском заводе крейсер "Аврора" летом 2016 года был возвращён на своё место на вечную стоянку у Петроградской набережной Санкт-Петербурга.



