ИА «Ореанда-Новости» На крыше пострадавшего в пожаре собора Парижской Богоматери архитекторы предлагают создать теплицу и пасеку. Об этом пишет The New York Post.

После пожара 15 апреля, было уничтожено две трети кровли Нотр-Дама, теперь там предлагают возвести стеклянный купол, а под ним разбить сады и организовать пасеку, чтобы пчёлы производили фирменный мёд «Нотр-Дам де Пари».

Раньше медоносные пчёлы обитали на крыше собора в деревянных ящиках, отмечается, что более 180 тысяч насекомых смогли пережить пожар. Архитекторы полагают, что пчёлы «переселятся» в новую конструкцию.

Кроме пасеки, архитекторы предлагают использовать деревянный чердак в качестве грядок для теплицы, при этом первоначального контура здания собора возрастом 856 лет будет сохранён.