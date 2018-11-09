На Малой сцене БДТ имени Товстоногова состоится премьера оперы «52»
Созданная специально для БДТ, камерная опера Александра Маноцкова «52» написана на основе произведения Льва Рубинштейна, одного из ведущих современных писателей-концептуалистов. Музыка, сам текст и видео образуют единую, неразделимую и многослойную партитуру спектакля, построенного по принципам Gesamtkunstwerk — произведения, вбирающего в себя другие виды искусства. Все 52 фрагмента текста «Все дальше и дальше» находят свое воплощение в таком же количестве музыкальных эпизодов оперы. Спектакль словно анализирует человеческую жизнь, применяя к ней универсальную музыкально-математическую формулу.
Перефразируя знаменитое выражение Рубинштейна «автор среди нас», можно сказать, что в спектакле «персонаж среди нас»: внеличностная строгая структура оказывается пространством для эмоционального переживания «от первого лица».
Александр Маноцков, композитор и режиссер:
«Я давно хотел сделать новую камерную оперу именно в БДТ, мы много об этом говорили с Андреем Могучим. Артисты и инструменталисты в БДТ замечательные, с большим опытом работы с современной музыкой. Так что я мог работать без компромиссов и объяснительных приписок мелким шрифтом в программке.
Опера — это и есть «нормальный театр», и появление оперных работ в современном драматическом театре — это шаг естественный, ставший возможным в БДТ, поскольку энергия здесь сейчас вообще очень живая; так что наша работа, я надеюсь, вписывается в общий ход событий в театре».
Творческая группа:
Композитор, режиссер-постановщик, художник-постановщик — Александр Маноцков
Оператор-постановщик — Евгения Марченко
Музыкальный руководитель — Анна Вишнякова
Художник по свету — Станислав Свистунович
Исполнители:
Голоса — Виктория Артюхова, Анна Вишнякова
Инструменты — Елена Белкина (флейта), Александр Захаренко (кларнет), Владимир Розанов (аккордеон), Елена Раскова (скрипка)
Продолжительность спектакля — 1 час 10 минут без антракта.
Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет.
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