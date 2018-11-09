Созданная специально для БДТ, камерная опера Александра Маноцкова «52» написана на основе произведения Льва Рубинштейна, одного из ведущих современных писателей-концептуалистов. Музыка, сам текст и видео образуют единую, неразделимую и многослойную партитуру спектакля, построенного по принципам Gesamtkunstwerk — произведения, вбирающего в себя другие виды искусства. Все 52 фрагмента текста «Все дальше и дальше» находят свое воплощение в таком же количестве музыкальных эпизодов оперы. Спектакль словно анализирует человеческую жизнь, применяя к ней универсальную музыкально-математическую формулу.

Перефразируя знаменитое выражение Рубинштейна «автор среди нас», можно сказать, что в спектакле «персонаж среди нас»: внеличностная строгая структура оказывается пространством для эмоционального переживания «от первого лица».

Александр Маноцков, композитор и режиссер:

«Я давно хотел сделать новую камерную оперу именно в БДТ, мы много об этом говорили с Андреем Могучим. Артисты и инструменталисты в БДТ замечательные, с большим опытом работы с современной музыкой. Так что я мог работать без компромиссов и объяснительных приписок мелким шрифтом в программке.

Опера — это и есть «нормальный театр», и появление оперных работ в современном драматическом театре — это шаг естественный, ставший возможным в БДТ, поскольку энергия здесь сейчас вообще очень живая; так что наша работа, я надеюсь, вписывается в общий ход событий в театре».





Творческая группа:

Композитор, режиссер-постановщик, художник-постановщик — Александр Маноцков

Оператор-постановщик — Евгения Марченко

Музыкальный руководитель — Анна Вишнякова

Художник по свету — Станислав Свистунович





Исполнители:

Голоса — Виктория Артюхова, Анна Вишнякова

Инструменты — Елена Белкина (флейта), Александр Захаренко (кларнет), Владимир Розанов (аккордеон), Елена Раскова (скрипка)





Продолжительность спектакля — 1 час 10 минут без антракта.

Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет.