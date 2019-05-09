ИА «Ореанда-Новости» На санацию мемориальных комплексов советских бойцов в Берлине власти Германии выделят 9 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по делам культуры и СМИ Германии. По словам министра Моники Грюттерс средства будут выделены на мемориалы в Трептов-парке и Тиргартене.

Как заявили в ведомстве, ФРГ, согласно германо-советскому договору о соседстве от 1990 года, обязалась уважать и сохранять мемориальные комплексы солдатам Красной армии. При этом министр подчеркнула, что ФРГ с уважением относится к подобным памятникам, так как с учётом миллионов советских жертв, которые пострадали от нацистского террора, сегодня крайне важно проявлять активное участие в культуре памяти этого трагического периода в истории.