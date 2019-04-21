ИА «Ореанда-Новости». Документальную ленту режиссёра Марианны Яровской «"Женщины ГУЛАГа» смогут увидеть сегодня посетители 41-го ММКФ. Фильм ранее был заявлен в номинации «Лучший документальный фильм» национальной кинопремии США «Оскар».

Авторской группе удалось отыскать ныне здравствующих свидетельниц эпохи ГУЛАГа. Женщин, которые сами пережили или столкнулись с «репрессивной машиной», которая искалечила миллионы судеб советских людей. Ожидается, что картина будет востребована зрителем, который находится в поиске ответов на открытые вопросы российской истории.

Режиссёр, комментируя работу над фильмом отметила, что её целью было создание «документа эпохи». Она рассказала, что из шести героинь документальной ленты, три женщины уже скончались.

Работа над созданием кинодокумента велась на протяжении пяти лет . За это время творческая группа побывала на Урале и в Абхазии, на Дальнем Востоке и в Подмосковье.

Одной из героинь фильма стала кинорежиссёр Надежда Левитская. После сегодняшнего показа, она проведёт встречу со зрителем, расскажет об истории картины, своём участии в ней и ответит на вопросы.

В воскресенье на ММКФ пройдёт ещё целый ряд кинопоказов. Среди них отметим демонстрацию конкурсной картины российского режиссёра Павла Костомарова «Эпидемия. Вонгозеро». Показ состоится в столичном кинотеатре «Октябрь». Здесь же пройдут показы картины японского режиссёра Такэо Киккути «Моя пенсия, моя жизнь» и фильма «Икра» Роберта Бухшвейтера.

На кинофестивале в этот день вспомнят знаменитого режиссёра Марлена Хуциева, которого не стало в прошлом месяце. Ему будет посвящён показ фильма «Хуциев. Мотор идёт!», который в память о великом мастере снял его коллега Пётр Шепотинник.