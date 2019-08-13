ИА «Ореанда-Новости» В селе Дипкун Тындинского района Амурской области после ремонта монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны оказалось изображение солдат НАТО. Ремонт был завершён ещё к 9 Мая, но люди обратили внимание на несоответствие недавно.

Депутат районного совета Валерий Ветелкин сообщил, что «там нарисованы солдаты НАТО с американскими автоматами. Там полностью американская форма, американские автоматы М-16 – там все это четко видно. Соответственно, людей в Дипкуне это всё очень сильно возмутило». Ветелкин обратился в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области, однако ему ответили, что монумент не подлежит государственной охране, поскольку ему меньше 40 лет, и данное ведомство, таким образом, не может что-либо предпринять для исправления ситуации.

Глава Тындинского района Тамара Лысакова сообщила, что макет памятника не был согласовыван с администрацией. «Разберёмся, исправим ситуацию», – заявила чиновник.

«Всё демонтировано, всё устранено, никаких надписей нет, все картинки убраны. В дальнейшем будут проведены согласования и будет установлена та картинка, которая понравится населению», – заверили в администрации.