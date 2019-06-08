08.06.2019, 10:52
На музыкальной премии Муз-ТВ Ольга Бузова осталась без награды
ИА "Ореанда-Новости" 33-летняя российская телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова осталась в этом году без заветной тарелки от организаторов премии в области популярной музыки Муз-ТВ. Вчера, в ходе проведения церемонии награждения в столичном Дворце спорта "Мегаспорт", бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ» не вышла на сцену.
Эффектное появление Ольги Бузовой на красной ковровой дорожке к входу "Мегаспорта" не приблизило исполнительницу к вручению награды. Бузова появилась перед поклонниками сидящей в карете, которую везли верблюды. Сопровождали певицу несколько представителей противоположного пола. Сама Бузова выбрала наряд в стиле роскошной наложницы султана. Выбранный исполнительницей белый цвет в паре с золотыми украшениями напомнили зрителям о влиянии Востока. Апофеозом появления Бузовой стало её преклонение перед фанатами, которые стали скандировать её композицию "Водица". Это не первое появление Бузовой на премии Муз-ТВ - певица и ранее радовала поклонников необычными образами при появлении на ковровой дорожке.
Несмотря на популярность российской исполнительницы, Ольга Бузова номинировалась в этом году только один раз. Однако, главные приз в категории "Лучшее женское видео" унесла с собой другая известная певица 32-летняя Полина Гагарина. В результате народного голосования, видеоролик Гагариной "Выше головы" понравился зрителям больше, чем видеоработа Ольги Бузовой под названием Wi-Fi. В прошлом году исполнительница уже получила свою первую награду от Муз-ТВ за лучшую песню Рунета "Мало половин".
В своём официальном аккаунте в социальной сети Инстаграм Ольга Бузова призналась, что расстроена тем, что не получила заветную тарелку от Муз-ТВ. Она поблагодарила всех поклонников и выразила надежду на свой дальнейший успех в творческой деятельности.
Эффектное появление Ольги Бузовой на красной ковровой дорожке к входу "Мегаспорта" не приблизило исполнительницу к вручению награды. Бузова появилась перед поклонниками сидящей в карете, которую везли верблюды. Сопровождали певицу несколько представителей противоположного пола. Сама Бузова выбрала наряд в стиле роскошной наложницы султана. Выбранный исполнительницей белый цвет в паре с золотыми украшениями напомнили зрителям о влиянии Востока. Апофеозом появления Бузовой стало её преклонение перед фанатами, которые стали скандировать её композицию "Водица". Это не первое появление Бузовой на премии Муз-ТВ - певица и ранее радовала поклонников необычными образами при появлении на ковровой дорожке.
Несмотря на популярность российской исполнительницы, Ольга Бузова номинировалась в этом году только один раз. Однако, главные приз в категории "Лучшее женское видео" унесла с собой другая известная певица 32-летняя Полина Гагарина. В результате народного голосования, видеоролик Гагариной "Выше головы" понравился зрителям больше, чем видеоработа Ольги Бузовой под названием Wi-Fi. В прошлом году исполнительница уже получила свою первую награду от Муз-ТВ за лучшую песню Рунета "Мало половин".
В своём официальном аккаунте в социальной сети Инстаграм Ольга Бузова призналась, что расстроена тем, что не получила заветную тарелку от Муз-ТВ. Она поблагодарила всех поклонников и выразила надежду на свой дальнейший успех в творческой деятельности.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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