Вчера, в ходе проведения церемонии награждения в столичном Дворце спорта "Мегаспорт", бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ» не вышла на сцену.Бузова появилась перед поклонниками сидящей в карете, которую везли верблюды. Сопровождали певицу несколько представителей противоположного пола. Сама Бузова выбрала наряд в стиле роскошной наложницы султана. Выбранный исполнительницей белый цвет в паре с золотыми украшениями напомнили зрителям о влиянии Востока. Апофеозом появления Бузовой стало её преклонение перед фанатами, которые стали скандировать её композицию "Водица". Это не первое появление Бузовой на премии Муз-ТВ - певица и ранее радовала поклонников необычными образами при появлении на ковровой дорожке.В результате народного голосования, видеоролик Гагариной "Выше головы" понравился зрителям больше, чем видеоработа Ольги Бузовой под названием Wi-Fi.В своём официальном аккаунте в социальной сети Инстаграм Ольга Бузова призналась, что расстроена тем, что не получила заветную тарелку от Муз-ТВ.