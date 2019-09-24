ИА «Ореанда-Новости» Российский оскаровский комитет принял решение выдвинуть фильм «Дылда» Кантемира Балагова на престижную кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В мае 2019 года картина, повествующая о двух девушках, вернувшихся в 1945 году в Ленинград, была показана на Каннском кинофестивале и получила приз Международной федерации кинопрессы и награду за лучшую режиссуру в рамках программы «Особый взгляд».

Ранее российские и советские ленты трижды становились лауреатами «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»: в 1968 году награду Американской киноакадемии получил фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука, в 1981 году – «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, в 1994 году – «Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за 2019 год состоится 9 февраля 2020 года.