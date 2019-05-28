Такую надежду озвучил сам режиссёр.Сериал о любви последнего русского императора Николая Второго к приме-балерине Мариинского театра Матильде Кшенсинской был представлен в рамках проведения знаменитого кинофестиваля во французских Каннах. Стенд под названием Made in Russia был организован при поддержке Российского экспортного центра. Кроме Учителя свои проекты представили ещё 16 компаний.Напомним, что фильм стал скандальным задолго до его официального выхода на широкие экраны.Представители общественного движения "Царский крест" были солидарны с Поклонской - они назвали фильм Учителя провокацией антироссийского и антирелигиозного направления. Фильм "Матильда" всё же вышел в российский прокат в октябре 2017 года.Учитель является художественным руководителем киностудии "Рок". Фильм Учителя "Космос как предчувствие" получил в 2005 году приз 27-го Московского международного кинофестиваля "Золотой Святой Георгий" и премию "Золотой орёл" за лучшую режиссёрскую работу. Режиссёр известен своей общественной позицией - в 2014 году он подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики, проводимой Владимиром Путиным на Украине и в Крыму.