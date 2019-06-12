12.06.2019, 17:18
На премьерном показе "Загадочного убийства" обсудили наряды Дженифер Энистон
ИА "Ореанда-Новости" Вчера, 11 июня, в американском Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ мелодрамы "Загадочное убийство". Главные роли в этом художественном фильме исполнили 50-летняя американская киноактриса Дженифер Энистон и 52-летний актёр-комик Адам Сэндлер.
В начале мероприятия актриса появилась в мини-платье французского дома моды Céline, выполненного из кожи. Платье Энистон дополнила босоножками на высоких каблуках, украшенные стразами. Позднее, когда артистов киноленты пригласили в фотозону, Дженифер Энистон сменила мини-платье на макси-юбку. Чёрная рубашка с асимметричным низом была стилизована с юбкой в пол аналогичного цвета. Юбка была разрезана поперёк полосой жёлтого цвета и дополнена глубокими боковыми карманами. К этому наряду актриса подобрала босоножки на платформе, а из украшений были только золотые часы на коричневом кожаном пояске. Энистон выбрала также макияж согласно общей концепции представленных нарядов - лёгкий незаметный макияж, в котором из акцентов была помада нежно-розового цвета.
Коллега Дженифер Энистон по кинокартине Адам Сэндлер поддержал её в наряде. Актёр не стал выбирать дорогих и шикарных образов, а появился на премьере в хлопковую футболку голубого цвета, украшенную принтом, и в серых брюках. Кроссовки лишь подчёркивали нарочитую небрежность образа актёра.
Мировая премьера художественного фильма "Загадочное убийство" состоится 14 июня 2019 года. Фильм был снят летом прошлого года, съёмки проходили в Италии. Герои фильма Энистон и Сэндлера являются супружеской парой, которая отправляется в своё свадебное путешествие. За границей молодожёны становятся невольными свидетелями совершённого преступления. Режиссёром мелодрамы выступил 35-летний американский кинорежиссёр Кайл Ньюачек.
В начале мероприятия актриса появилась в мини-платье французского дома моды Céline, выполненного из кожи. Платье Энистон дополнила босоножками на высоких каблуках, украшенные стразами. Позднее, когда артистов киноленты пригласили в фотозону, Дженифер Энистон сменила мини-платье на макси-юбку. Чёрная рубашка с асимметричным низом была стилизована с юбкой в пол аналогичного цвета. Юбка была разрезана поперёк полосой жёлтого цвета и дополнена глубокими боковыми карманами. К этому наряду актриса подобрала босоножки на платформе, а из украшений были только золотые часы на коричневом кожаном пояске. Энистон выбрала также макияж согласно общей концепции представленных нарядов - лёгкий незаметный макияж, в котором из акцентов была помада нежно-розового цвета.
Коллега Дженифер Энистон по кинокартине Адам Сэндлер поддержал её в наряде. Актёр не стал выбирать дорогих и шикарных образов, а появился на премьере в хлопковую футболку голубого цвета, украшенную принтом, и в серых брюках. Кроссовки лишь подчёркивали нарочитую небрежность образа актёра.
Мировая премьера художественного фильма "Загадочное убийство" состоится 14 июня 2019 года. Фильм был снят летом прошлого года, съёмки проходили в Италии. Герои фильма Энистон и Сэндлера являются супружеской парой, которая отправляется в своё свадебное путешествие. За границей молодожёны становятся невольными свидетелями совершённого преступления. Режиссёром мелодрамы выступил 35-летний американский кинорежиссёр Кайл Ньюачек.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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