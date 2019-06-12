Главные роли в этом художественном фильме исполнили 50-летняя американская киноактриса Дженифер Энистон и 52-летний актёр-комик Адам Сэндлер.Платье Энистон дополнила босоножками на высоких каблуках, украшенные стразами.Чёрная рубашка с асимметричным низом была стилизована с юбкой в пол аналогичного цвета. Юбка была разрезана поперёк полосой жёлтого цвета и дополнена глубокими боковыми карманами. К этому наряду актриса подобрала босоножки на платформе, а из украшений были только золотые часы на коричневом кожаном пояске. Энистон выбрала также макияж согласно общей концепции представленных нарядов - лёгкий незаметный макияж, в котором из акцентов была помада нежно-розового цвета.Актёр не стал выбирать дорогих и шикарных образов, а появился на премьере в хлопковую футболку голубого цвета, украшенную принтом, и в серых брюках. Кроссовки лишь подчёркивали нарочитую небрежность образа актёра.Фильм был снят летом прошлого года, съёмки проходили в Италии. Герои фильма Энистон и Сэндлера являются супружеской парой, которая отправляется в своё свадебное путешествие. За границей молодожёны становятся невольными свидетелями совершённого преступления. Режиссёром мелодрамы выступил 35-летний американский кинорежиссёр Кайл Ньюачек.