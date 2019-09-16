ИА «Ореанда-Новости». Женщина из Ростова-на-Дону, которая посетила концерт группы «Ленинград» в своём городе, обратилась в полицию с заявлением на лидера группы Сергея Шнурова, пишет РИА Новости.



Отмечается, что причиной жалобы послужила нецензурная лексика Шнурова на концерте. В заявлении сказано, что Шнуров матерился на протяжении четырёх часов в присутствии 46 тысяч человек.



По некоторым данным, заявление написала сотрудница управления министерства культуры по ЮФО.