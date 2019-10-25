ИА "Ореанда-Новости" Перед матчем российских футбольных клубов на территории «РЖД Арена» пройдёт концерт с участием отечественной рок-группы. Напомним, что игра состоится в воскресенье 27 октября.

На поле в последний день недели встретятся представители футбольных клубов «Спартак» и «Локомотив». В планах организаторов, провести концерт российской группы НАИВ перед началом футбольной игры. Согласно информации, опубликованной в пресс-релизе музыкального события, группа выйдет на сцену РЖД Арена и исполнит свои известные хиты. В ходе проведения концерта прозвучат также и новые композиции музыкантов.

За пару часов до начала матча зрителям будет предложено посетить гастрономический фестиваль. Его проведение также запланировано на территории «РЖД Арена». Всем посетителям предлагается продегустировать лучшие образцы мировых кухонь, а также принять участие в кулинарных мастер-классах. Найдётся здесь и развлечение для самых юных любителей футбола, музыки и вкусной еды – для детей организаторы устроили специальные игровые зоны и другие активные игры.

Для того, чтобы попасть на концерт группы НАИВ или на гастрономический фестиваль, достаточно предъявить на входе билет на футбольный матч. Дети до шести лет смогут посетить воскресное мероприятие бесплатно.

Напомним, что РЖД Арена стала уже традиционным местом проведения различных музыкальных концертов. В разное время здесь выступили такие коллективы как «Ногу свело!», «Ундервуд», Optimystica Orchastra, L’One, «Тараканы» и Noize MC. 10 ноября перед игрой «Локомотива» на сцену поднимутся участники группы «Танцы минус», а на первый день зимы здесь запланировано проведение концерта Guru Groove Foundation.