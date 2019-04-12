12.04.2019, 17:47
На съёмки в Крым пригласили режиссёров индийского Болливуда
ИА «Ореанда-Новости». В Крыму подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и кинематографии между полуостровом и Индией, сообщают РИА Новости.
Генеральный директор кинокомиссии Крыма Константин Малолетнев заявил, что одной из главных целей соглашения является представление интересов республики в Индии. Кроме того, по его словам, в Крыму ждут режиссёров из Болливуда, чтобы те оценили потенциал кинематографа региона.
Малолетнев отметил, что теперь крымская делегации совершит визит в Индию, чтобы обговорить детали сотрудничества. Отмечается также, что развитие связей между Крымом и Индией поспособствует росту туристического потока на полуостров из Индии.
Генеральный директор кинокомиссии Крыма Константин Малолетнев заявил, что одной из главных целей соглашения является представление интересов республики в Индии. Кроме того, по его словам, в Крыму ждут режиссёров из Болливуда, чтобы те оценили потенциал кинематографа региона.
Малолетнев отметил, что теперь крымская делегации совершит визит в Индию, чтобы обговорить детали сотрудничества. Отмечается также, что развитие связей между Крымом и Индией поспособствует росту туристического потока на полуостров из Индии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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