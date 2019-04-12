Генеральный директор кинокомиссии Крыма Константин Малолетнев заявил, что одной из главных целей соглашения является представление интересов республики в Индии. Кроме того, по его словам, в Крыму ждут режиссёров из Болливуда, чтобы те оценили потенциал кинематографа региона.Малолетнев отметил, что теперь крымская делегации совершит визит в Индию, чтобы обговорить детали сотрудничества. Отмечается также, что развитие связей между Крымом и Индией поспособствует росту туристического потока на полуостров из Индии.