24.07.2019, 16:02
На Венецианском кинофестивале покажут фильм Шукшина «Калина красная»
ИА «Ореанда-Новости». Отреставрированную версию фильма «Калина красная» режиссёра Василия Шукшина покажут в программе классики на 76-м Венецианском кинофестивале, пишет РИА Новости.
Отмечается также, что в программу кинофестиваля включили фильмы Бернардо Бертолуччи, Луиса Бунюэля, Дэвида Кроненберга и Мартина Скорсезе.
Картина «Калина красная» вышла на экраны в 1973 году. В фильме сыграли сам Шукшин, а также его жена Лидия Федосеева-Шукшина. Режиссёр скончался в 1974 году, в этом году будет 90 лет со дня его рождения.
Отмечается также, что в программу кинофестиваля включили фильмы Бернардо Бертолуччи, Луиса Бунюэля, Дэвида Кроненберга и Мартина Скорсезе.
Картина «Калина красная» вышла на экраны в 1973 году. В фильме сыграли сам Шукшин, а также его жена Лидия Федосеева-Шукшина. Режиссёр скончался в 1974 году, в этом году будет 90 лет со дня его рождения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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