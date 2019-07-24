Отмечается также, что в программу кинофестиваля включили фильмы Бернардо Бертолуччи, Луиса Бунюэля, Дэвида Кроненберга и Мартина Скорсезе.Картина «Калина красная» вышла на экраны в 1973 году. В фильме сыграли сам Шукшин, а также его жена Лидия Федосеева-Шукшина. Режиссёр скончался в 1974 году, в этом году будет 90 лет со дня его рождения.