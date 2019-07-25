ИА «Ореанда-Новости» Четыре французских фонда, занимающихся сбором средств на реконструкцию сгоревшего Нотр-Дама, объявили о том, что сумма пожертвований составляет на данный момент почти 270 миллионов евро. Средства перечисляли сотни тысяч благотворителей из 150 стран, в том числе и из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты полагают, что на восстановление собора Парижской Богоматери, выгоревшего в результате пожара 15 апреля, может потребоваться несколько сотен миллионов евро.

Как отметила начальник пресс-службы «Фонда наследия» Лоранс Леви, пожертвования на общую сумму 221 млн евро поступили от 230 тысяч жертвователей из 152 стран.