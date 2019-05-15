15.05.2019, 16:54
На YouTube опубликован трейлер продолжения "Малефисенты"
ИА "Ореанда-Новости" Первый официальный трейлер фэнтезийного фильма "Малефисента" вышел на канале YouTube. Студия Walt Disney Company опубликовала его на своём канале. Вторая часть носит название "Малефисента: Владычица тьмы".
Поклонники юной волшебницы Малефисенты ждали выхода продолжения фильма пять лет. В 2014 году американский режиссёр Роберт Стромберг снял свою волшебную историю о главной злодейке из "Спящей красавицы" - это было альтернативное изложение всеми давно известной сказки. Для Стромберга работа в жанре фэнтези не новая - он уже принимал участие в создании таких кинокартин как "Аватар", "Алиса в стране чудес", "Великий и могучий". За "Аватар" и "Алису" Стромберг получил престижную премию "Оскар" за лучшую художественную режиссуру.
16 июня 2015 года компания Walt Disney объявила о том, что приступает к съемкам продолжения «Малефисенты». Режиссёром второй "Малефисенты" выступит Йоаким Реннинг, ранее известный по картине "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки". В видеоролике главная героиня фильма вновь примеряет рога. Сюжет происходит спустя несколько лет после событий, рассказанных в первой части "Малефисенты".
Роль злой колдуньи вновь сыграет голливудская актриса Анжедина Джоли. Ещё при съёмках первого фильма создатели продолжения не надеялись, что актриса согласиться подписать договор на участие в "Малефисенте -2", так как Джоли редко соглашается на сиквелы кинокартин. Однако 43-летняя актриса согласилась на контракт. В фильме также примут участие Эль Фэннинг, Мишель Пфайфер, Джуно Темпл, Эд Скрейн.
В кинотеатрах картина "Малефисента-2" появится 17 октября 2019 года. Первая часть фильма собрала в прокате более 750 миллионов долларов при бюджете около 180 миллионов долларов.
Поклонники юной волшебницы Малефисенты ждали выхода продолжения фильма пять лет. В 2014 году американский режиссёр Роберт Стромберг снял свою волшебную историю о главной злодейке из "Спящей красавицы" - это было альтернативное изложение всеми давно известной сказки. Для Стромберга работа в жанре фэнтези не новая - он уже принимал участие в создании таких кинокартин как "Аватар", "Алиса в стране чудес", "Великий и могучий". За "Аватар" и "Алису" Стромберг получил престижную премию "Оскар" за лучшую художественную режиссуру.
16 июня 2015 года компания Walt Disney объявила о том, что приступает к съемкам продолжения «Малефисенты». Режиссёром второй "Малефисенты" выступит Йоаким Реннинг, ранее известный по картине "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки". В видеоролике главная героиня фильма вновь примеряет рога. Сюжет происходит спустя несколько лет после событий, рассказанных в первой части "Малефисенты".
Роль злой колдуньи вновь сыграет голливудская актриса Анжедина Джоли. Ещё при съёмках первого фильма создатели продолжения не надеялись, что актриса согласиться подписать договор на участие в "Малефисенте -2", так как Джоли редко соглашается на сиквелы кинокартин. Однако 43-летняя актриса согласилась на контракт. В фильме также примут участие Эль Фэннинг, Мишель Пфайфер, Джуно Темпл, Эд Скрейн.
В кинотеатрах картина "Малефисента-2" появится 17 октября 2019 года. Первая часть фильма собрала в прокате более 750 миллионов долларов при бюджете около 180 миллионов долларов.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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