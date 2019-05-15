Студия Walt Disney Company опубликовала его на своём канале. Вторая часть носит название "Малефисента: Владычица тьмы".Поклонники юной волшебницы Малефисенты ждали выхода продолжения фильма пять лет.Для Стромберга работа в жанре фэнтези не новая - он уже принимал участие в создании таких кинокартин как "Аватар", "Алиса в стране чудес", "Великий и могучий". За "Аватар" и "Алису" Стромберг получил престижную премию "Оскар" за лучшую художественную режиссуру.16 июня 2015 года компания Walt Disney объявила о том, что приступает к съемкам продолжения «Малефисенты».В видеоролике главная героиня фильма вновь примеряет рога. Сюжет происходит спустя несколько лет после событий, рассказанных в первой части "Малефисенты".Ещё при съёмках первого фильма создатели продолжения не надеялись, что актриса согласиться подписать договор на участие в "Малефисенте -2", так как Джоли редко соглашается на сиквелы кинокартин. Однако 43-летняя актриса согласилась на контракт.Первая часть фильма собрала в прокате более 750 миллионов долларов при бюджете около 180 миллионов долларов.