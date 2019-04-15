ИА «Ореанда-Новости» На Владимира Зеленского предлагают завести уголовное дело по факту «растраты государственных средств», предназначенных для съёмок фильма, который в итоге оказался снят на русском языке. Завести дело на Зеленского Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на главу общественной организации «Украинская самозащита» Александра Дудку.

По информации агентства, иск был подан из-за русскоязычного фильма «Я, ты, он, она», который выпустила компания «Киноквартал», где Зеленский является учредителем. Часть средств на съёмки фильма была получена из госбюджета Украины.

Как заметил Дудка, фильм должен был быть снят на украинском или крымско-татарском языке, вместо этого герои кинокартины говорят на русском. Как заявляет Дудка, этот факт является преступлением и свидетельствует о растрате государственных средств.