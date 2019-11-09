ИА «Ореанда-Новости». Американская премия «Золотой глобус» отобрала 6 российский картин.

Об этом пишут РИА Новости, с ссылкой на сообщение пресс-службы компании «Экспоконтент».

В этом году список претендентов на награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» включил в себя сразу шесть фильмов отечественного производства. В список прошедших заявок вошли картины «Бык», «Дикая лига», «Дылда», «Кадиш», «Спасти Ленинград» и «Странники терпенья».

По мнению экспертов, российское кинопроизводство постепенно выходит на мировой уровень. Впервые такое количество фильмов одновременно претендует на одну из самых престижных наград, что подтверждает развитие отечественной киноиндустрии. Кроме того, продолжает расти процент продаж за границу контента, произведённого российскими деятелями искусства. В последние три года темпы продаж превысили отметку в 20%.

Премия «Золотой глобус» вручается с 1944 года. Следующее награждение состоится 5 января 2020 года в Лос-Анджелесе. Номинантов на награду назовут 9 декабря.