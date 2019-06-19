ИА «Ореанда-Новости». Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии. Об этом 18 июня сообщает CNN. Создатели проекта с рабочим названием «Долгая ночь» на прошлой неделе оборудовали места для съемок недалеко от Белфаста. Известно, что сценарий для приквела был написан автором оригинальной истории Джорджем Мартином совместно с Джейн Голдман («Люди Икс: Первый класс»), которая выступит в качестве одного из шоураннеров проекта, пишет REGNUM.

Как сообщают СМИ, известно, что голливудская актриса Наоми Уоттс уже подписала контракт на съемки в новом сериале и в ближайшее время приступит к работе. Также одну из главных ролей в проекте получил 28-летний британский актёр Джош Уайтхаус («Полдарк»).

События приквела разворачиваются примерно за несколько тысяч до событий «Игры престолов», поэтому зрители не увидят там Таргариенов, Ланнистеров, Старков, которые были главными героями оригинальной истории. В новом сериале расскажут о том, что происходило, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки.

Напомним, в январе HBO объявила актерский состав приквела к сериалу «Игра престолов». Помимо Наоми Уоттс, в проекте примут участие Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайя и другие.