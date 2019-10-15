Леонид Кулагин – российский актер, режиссер театра и кино. Его мужественный, благородный и харизматичный образ знаком каждому Поклонники помнят и любят артиста за роли в историко-приключенческих фильмах «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Черная стрела» и «Приключения Квентина Дорварда», мелодрамах «Дворянское гнездо» и «Осень».В новом проекте Дома музыки Леонид Кулагин прочитает повести А.С. Пушкина. Для театрализованного концерта артист выбрал романтическую историю «Метель», полную роковых и счастливых случайностей, и готическую повесть «Гробовщик» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Художественное слово будет сопровождать музыка, которая поможет слушателям понять то, что останется между строк. В исполнении органистки и пианистки Анастасии Сидельниковой прозвучат пьесы из знаменитого цикла П.И. Чайковского «Времена года». Этот цикл не случайно называют «русским микрокосмосом»: наряду с картинами природы композитор удивительно точно передает здесь различные душевные состояния человека.19 октября 2019, Камерный зал, 13:00Леонид КУЛАГИН, художественное слово, фортепиано/орган-позитивЧайковский. «Времена года»А.С. Пушкин. Повести «Метель», «Гробовщик»