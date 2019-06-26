ИА «Ореанда-Новости» . Пользователи Reddit раскритиковали гостью на свадьбе за неряшливый внешний вид.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, как осенью 2018 года поехала с мужем на свадьбу двоюродного брата. По её словам, за день до торжества мать жениха собрала всю семью и предупредила, что дресс-код будет повседневный. Некоторые из гостей пришли на церемонию в футболках и кепках. Она, в свою очередь, надела толстовку с капюшоном, шорты и сандалии.

Гости со стороны невесты выглядели нарядно, однако женщина решила, что произошла путаница, и им не сказали про дресс-код. Жених и невеста также оделись торжественно. Свадьба прошла успешно, однако новобрачные остались недовольны её внешним видом.

Оказалось, мать жениха нарочно распространила ложную информацию по дресс-коду, поскольку ей не нравилась концепция проведения свадьбы. Женщина утверждает, что после торжества двоюродный брат и его жена отдалились от неё. Она попросила пользователей сети высказаться, потому что, по её мнению, пара создала проблему на пустом месте.

«Шорты и толстовка никак не подходят для наряда на свадьбу. Брюки и красивый топ были бы более уместны. Меня бы тоже смутил твой внешний вид», — написал пользователь Reddit.

«Я бы даже на ужин так не пошла, что говорить про свадьбу. Это было совсем неуместно, даже несмотря на слова его матери, — сетовал другой юзер. — Скажу тебе на будущее: лучше одеться чересчур нарядно, чем слишком просто». Некоторые комментаторы отметили, что её наряд выглядел неряшливо.