. Об этом сообщает Daily Mail.

Она пришла на церемонию в белом платье Dior с вырезом лодочкой, напоминающем её свадебное платье Givenchy. Более того, на ней были те же самые серьги-гвоздики из белого золота и бриллиантов французского модного дома Cartier, в которых она выходила замуж за принца Гарри в мае 2018 года. По данным издания, стоимость украшения 37-летней герцогини составляет 12 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей).

В интервью для Daily Mail стилистка Рошель Уайт (Rochelle White) объяснила, почему Меган Маркл выбрала именно такой образ на крестины. По её мнению, она решила связать два значимых события её жизни: замужество и рождение первенца. «Меган отдала дань уважения своей свадьбе, надев эти серьги. А вырез лодочкой, который тоже напоминает её свадебный наряд, — любимый стиль декольте Меган. Она знает, что он ей идёт и ей в нем комфортно. Я чувствую, крестины стали поводом надеть эти вещи и объединить два события деликатным и значимым образом», — прокомментировала Рошель. Она также добавила, что Меган Маркл не хотела своим внешним видом отвлекать внимание от Арчи, а выбранный ею белый цвет — идеально сочетается с тоном её кожи.

Закрытая церемония крещения Арчи Харрисона прошла 6 июля в часовне святого Георгия Виндзорского замка. Ребёнка крестил духовный глава Церкви Англии в Соединенном Королевстве, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Известно, что на событии присутствовали всего 25 человек, среди которых были принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской и мать Меган Маркл ― Дория Рэгланд. Королева Елизавета II и её муж, принц Филипп, не смогли приехать. Журналистов на церемонию не пустили.