ИА «Ореанда-Новости». Сын певицы Наташи Королёвой и шоумена Сергея Глушко (более известного под псевдонимом Тарзан) рассказал журналу «СтарХит», что состоит в отношениях с моделью Марией Слугиной. Артистка подтвердила —

«В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: «Я всё знаю!», — рассказала исполнительница изданию. Сам же Архип в своём Instagram-аккаунте опубликовал в Stories фотографию со стикером беременной женщины и подписью «Ждите эксклюзивчик». Известно, что сейчас Слугина проходит лечение в Центральной клинической больнице.

По словам Глушко, избранница его сына была участницей скандального телепроекта «Дом-2», однако их с Королёвой это не смущает — после общения с Марией супруги поняли, что «тревожиться незачем», так как у девушки «правильные жизненные принципы».

Ранее 46-летняя певица опубликовала в Instagram ролик, на котором станцевала в откровенном наряде в честь своего дня рождения. На ролике артистка предстала в розовом парике и ярко-желтом жакете. На кадрах Королёва предстала перед зрителями танцующей в розовом парике и ярко-желтом жакете, исполняющей песню о «принцах, которые стареют», а сама она «всё красивеет», пишет «Федеральное агентство новостей».

В комментариях к публикации поклонники Королевой пожелали ей исполнения заветных желаний и счастья. Также поздравили певицу её коллеги по шоу-бизнесу.