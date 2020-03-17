ИА «Ореанда-Новости». В Лос-Анджелесе объявили обладателей антипремии «Золотая малина». Ежегодно данная премия вручается за сомнительные достижения в сфере кинематографа. Об этом сообщает Deadline.

Коронавирус вынудил организаторов церемонии награждения в этот раз перейти на онлайн формат, поэтому видео с номинантами и лауреатами было опубликовано на YouTube.

Худшим фильмом 2019 года стал мюзикл Тома Хулера «Кошки», в котором приняли участие Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрис Эльба. Эта картина получила шесть статуэток, в которые вошли: «Худшая картина», «Худшая актриса второго плана», «Худший актёр второго плана», «Худший актёрский дуэт», «Худший сценарий» и «Худший режиссёр».

