ИА «Ореанда-Новости». Картина режиссёра Питера Фаррелли «Зелёная книга» стала первой в рейтинге фильмов, которые выбирали пользователи «Кинопоиска», пишут «Известия».



На втором месте оказался фильм Тодда Филлипса «Джокер». Замыкает тройку лидеров картина Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал».



Среди российских фильмов первым в списке стал «Балканский рубеж» Андрея Волгина. Второй стала картина «Текст» Клима Шипенко, третье место занял фильм «Завод» Юрия Быкова.