23.12.2019, 16:22
Назван лучший фильм года по версии «Кинопоиска»
ИА «Ореанда-Новости». Картина режиссёра Питера Фаррелли «Зелёная книга» стала первой в рейтинге фильмов, которые выбирали пользователи «Кинопоиска», пишут «Известия».
На втором месте оказался фильм Тодда Филлипса «Джокер». Замыкает тройку лидеров картина Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал».
Среди российских фильмов первым в списке стал «Балканский рубеж» Андрея Волгина. Второй стала картина «Текст» Клима Шипенко, третье место занял фильм «Завод» Юрия Быкова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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