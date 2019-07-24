ИА «Ореанда-Новости» . Эксперты интернет-сервиса объявлений Avito провели исследование и выяснили, что. Об этом в среду, 24 июля, сообщается в пресс-релизе компании.

При этом даже на пике популярности стоимость чемодана увеличилась всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составляет в среднем 3460 рублей. Больше всего за полгода спрос на чемоданы вырос у жителей Новосибирска. Далее следуют Тольятти, Омск, Барнаул и Ульяновск. Выгоднее всего купить чемодан можно в Барнауле (1810 рублей), а дороже всего — в Москве (4660 рублей).

В свою очередь специалисты Роскачества в преддверии отпускного сезона разработали детальные рекомендации по выбору самого качественного и долговечного чемодана. В первую очередь нужно обратить внимание на то, из какого материала изготовлен чемодан. Как правило, они делятся на три группы: тканевые, пластиковые, алюминиевые, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

У тканевых чемоданов долговечность зависит от плотности материала и его качества. Такие чемоданы наиболее вместительны — у них есть внешние карманы и специальная молния, увеличивающая объём. Минус состоит в том, что за таким изделием сложнее ухаживать, так как ткань имеет свойство пачкаться.

Пластиковые чемоданы делают из поликарбоната или полипропилена. Среди плюсов — яркость, защита содержимого от деформаций и влаги, легкость очистки от загрязнений. Внутри такие чемоданы, как правило, разделены створками с перегородками на две независимые половины, что удобно для размещения вещей.

Чемодан из авиационного алюминия — это классика и выбор деловых людей. По сравнению с другими чемоданами алюминиевые самые тяжёлые и дорогие, но обеспечивают максимальную сохранность вещей. Эксперты Роскачества советуют удобные модели, например, с выдвижной ручкой.

Лучше всего покупать чемодан на защелках: он герметичен, и даже под тропическим ливнем внутрь не попадет ни капли. Кроме того, стоит обратить внимание на колесики. Двухколесные чемоданы хороши в путешествиях по бездорожью, причём чем больше диаметр колеса, тем они более долговечны.

Эксперты также советуют не пренебрегать дополнительной комплектацией. К примеру, чехол позволит продлить срок службы чемодана, обезопасить от трещин, и, даже если молния на нем разъедется, вещи не выпадут наружу. Помимо защиты от царапин и загрязнений, чехол придает чемодану индивидуальность и сделает его более заметным на ленте выдачи.