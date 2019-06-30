ИА «Ореанда-Новости» Гран-при Международного конкурса имени Чайковского завоевал пианист из Франции, лауреат первой премии по фортепиано Александр Канторов.

29 июня на сцене зала «Мариинский-2» в Санкт-Петербурге состоялся заключительный гала-концерт, после которого сопредседатель организационного комитета конкурса Валерий Гергиев назвал имя обладателя главной награды.

22-летний исполнитель признался, что не рассчитывал на победу, поскольку утратил ощущение соревнования, полностью отдавшись исполнению музыки. Канторов сказал, что он ощущает связь с русской культурой и музыкой. Его предки покинули России ещё до революции и стали жить во Франции. По словам пианиста, его первый преподаватель принадлежал к русской школе и «передал любовь к этой музыке». Канторов допускает, что в будущем он выучит русский язык.