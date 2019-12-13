13.12.2019, 07:38
Назван режиссёр экранизации книги Стивена Кинга "Темная половина"
ИА «Ореанда-Новости». Алекс Росс Перри поставит экранизацию произведения Стивена Кинга "Тёмная половина". Об этом передает Variety.
Алекс Росс Перри известен как постановщик фильма "Её запах". "Темная половина" - произведение Стивена Кинга, созданное им в 1989 году. В этом романе события разворачиваются вокруг писателя, который пишет и под псевдонимом, и под своим именем. Однажды оживший альтер-эго писателя начинает убивать людей.
В 1993 году режиссёр Джордж Ромера снял по книге "Темная половина" фильм, в котором снялся актёр Тимоти Хаттон. Фильм при бюджете в 15 миллионов долларов собрал в прокате 10 миллионов.
По произведениям Стивена Кинга регулярно снимаются полнометражные ленты и сериалы. Недавно вышла в свет лента "Доктор сон" - сиквел проекта "Сияние".
Алекс Росс Перри известен как постановщик фильма "Её запах". "Темная половина" - произведение Стивена Кинга, созданное им в 1989 году. В этом романе события разворачиваются вокруг писателя, который пишет и под псевдонимом, и под своим именем. Однажды оживший альтер-эго писателя начинает убивать людей.
В 1993 году режиссёр Джордж Ромера снял по книге "Темная половина" фильм, в котором снялся актёр Тимоти Хаттон. Фильм при бюджете в 15 миллионов долларов собрал в прокате 10 миллионов.
По произведениям Стивена Кинга регулярно снимаются полнометражные ленты и сериалы. Недавно вышла в свет лента "Доктор сон" - сиквел проекта "Сияние".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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