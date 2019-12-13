Алекс Росс Перри известен как постановщик фильма "Её запах". "Темная половина" - произведение Стивена Кинга, созданное им в 1989 году. В этом романе события разворачиваются вокруг писателя, который пишет и под псевдонимом, и под своим именем. Однажды оживший альтер-эго писателя начинает убивать людей.По произведениям Стивена Кинга регулярно снимаются полнометражные ленты и сериалы. Недавно вышла в свет лента "Доктор сон" - сиквел проекта "Сияние".