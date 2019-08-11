Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»
ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
Итоги конкурса подвели 10 августа. Финал мероприятия прошёл в Московском культурном фольклорном центре.
Симпатии жюри распределились таким образом, что первой вице-мисс стала Анна Митрофанова из Самары, второй - Влада Брем из Иркутска, третьей — Светлана Жаворонкова (ЦФО), а четвертой Наталья Резникова из Ставрополя.
В конкурсе принимали участие девушки, у которых есть один ребёнок или несколько. Организаторами конкурса стал фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин».
Условия для участия в конкурсе просты: штамп о заключённом браке и наличие хотя бы одного ребёнка. Подходящий возраст кандидаток – от 22 до 43 лет.
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