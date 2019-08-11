ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.

Итоги конкурса подвели 10 августа. Финал мероприятия прошёл в Московском культурном фольклорном центре.

Симпатии жюри распределились таким образом, что первой вице-мисс стала Анна Митрофанова из Самары, второй - Влада Брем из Иркутска, третьей — Светлана Жаворонкова (ЦФО), а четвертой Наталья Резникова из Ставрополя.

В конкурсе принимали участие девушки, у которых есть один ребёнок или несколько. Организаторами конкурса стал фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин».

Условия для участия в конкурсе просты: штамп о заключённом браке и наличие хотя бы одного ребёнка. Подходящий возраст кандидаток – от 22 до 43 лет.