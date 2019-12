ИА «Ореанда-Новости». Музыкальный сервис Shazam рассказал, какие треки чаще всего искали в этом году, пишет «Лента.ру».



Первой в списке оказалась композиция Bad Guy американской певицы Билли Айлиш. За неё идёт трек Someone You Loved шотландского музыканта Льюиса Капальди. Замыкает тройку лидеров Dance Monkey австралийской артистки Tones and I.



Отмечается также, что пользователи часто ищут ремикс на песню Calma в исполнении Pedro Capo и Farruko, а пятая строчка досталась работе Piece Of Your Heart групп Meduza и Goodboys.