В следующем году он состоится в нидерландском Роттердаме.

По информации, предоставленной исполнительным продюсером конкурса Ситсе Баккера, Евровидение состоится в городском концертном зале под названием «Ahoy». Организаторы посчитали, что эта площадка более всего является подходящей для проведения подобных масштабных мероприятий. Здесь возможно использование самого современного технологического оборудования для того, чтобы провести и транслировать три шоу-представления. Напомним, что аудитория конкурса собирает ежегодно около ста восьмидесяти миллионов зрителей.

Роттердам был выбран местом проведения конкурса «Евровидение – 2020» не случайно. Во-первых, в голландской столице Амстердаме не оказалось подходящей для этих целей площадки. Во-вторых, организаторы отмечают Роттердам как город с особыми историческими традициями и уникальными чертами. В целом, организаторы данного песенного конкурса рассматривали для проведения «Евровидения-2020» пять голландских городов. Помимо Роттердама, в выборе места проведения участвовали такие города как Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

Стоит отметить, что полуфинальные выступления конкурса пройдут 12 и 14 мая 2020 года. Узнать, кто будет лучшим исполнителем всего европейского континента, зрители смогут уже 16 мая. В 2019 году конкурс проходил в Израиле. По условиям конкурса следующее «Евровидение» должно проходить в стране, представитель которой стал победителем. Первым стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении – 2019» занял третье место.