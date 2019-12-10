ИА «Ореанда-Новости». Кинокритики издания Variety Оуэн Глиберман и Питер Дебруж рассказали, какие фильмы они посчитали худшими в этом году, пишет «Лента.ру».



Так, по словам Глибермана, для него худшими картинами стали «Люди в черном: Интернэшнл», «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк в главной роли, «Однажды в Голливуде», биография «Рокетмен» и третья часть «Проклятья Аннабель».



Дебруж, в свою очередь, среди худших фильмов назвал «Дамбо» от Тима Бертона, сиквел «Сплита» – «Стекло», фильм «Лакиша» от Джереми Савилла, кинокартина Yesterday Дэнни Бойла и фильм Стивена Найта «Море соблазна».