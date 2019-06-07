Всего в список «бездарностей» попали 26 артистов, в том числе Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, Брэдли Купер, Кевин Костнер, Гвинет Пэлтроу, Вин Дизель, Джессика Альба, Марк Уолберг, Эмма Уотсон, Эштон Кутчер и другие.

Однако пользователи Интернета не согласились с мнением издания и начали требовать удалить оскорбительную статью. Комментаторы начали писать под соответствующей записью портала Jezebel в Twitter, а автора материала обвинили в непрофессионализме.

Интернет-пользователи привели в качестве аргумента в защиту актёров то, что почти все из них были отмечены престижными в киноиндустрии наградами.