ИА «Ореанда-Новости». Названы 16 претендентов на включение в Зал славы рок-н-ролла, сообщает RT.



Победителя предлагается выбрать слушателям. Отмечается, что в список для голосования попали: Depeche Mode, Judas Priest, Kraftwerk, MC5, Nine Inch Nails, Rufus Featuring Chaka Khan, Todd Rundgren.



Девять исполнителей номинируются первый раз. Речь идёт о Pat Benatar, Dave Matthews Band, The Doobie Brothers, Motörhead, The Notorious B.I.G., Soundgarden, T. Rex, Thin Lizzy и Уитни Хьюстон.